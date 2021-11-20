В Новороссийске массовое отравление жидкостью, которую нашли в мусорных баках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что произошло за ночь 20 ноября в Краснодарском крае. В Новороссийске массовое отравление неизвестной жидкостью. Два человека погибли, третья пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

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