Что произошло за ночь 22 ноября в Краснодарском крае: Фура размазала легковушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 22 ноября 2021 года. Фура размазала легковушку. Видео кошмарной аварии на Кубани попало в Сеть.

В парке Галицкого засверкают деревья к Новому году. Рабочие продолжают подготовку к зимнему сезону.

С начала 2021 года в Краснодарском крае благодаря ЭКО родились более тысячи детей. Мамами и папами стали 895 пар.

В Краснодаре спасатели нашли трех потерявшихся детей. Они заблудились, когда гуляли.