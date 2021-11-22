Что произошло за ночь 22 ноября в Краснодарском крае: Фура размазала легковушку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Что произошло за ночь 22 ноября 2021 года. Фура размазала легковушку. Видео кошмарной аварии на Кубани попало в Сеть.
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