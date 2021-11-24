Что произошло за ночь 24 ноября в Краснодарском крае: Житель Славянского района выпил суррогат и умер Фото: Александр ГЛУЗ

Что произошло за ночь 24 ноября 2021 года. Житель Славянского района выпил суррогат и умер. Отравление некачественным алкоголем вызвало тяжелое поражение мозга.

Прохожий избил полицейского в Гулькевичском районе. Мужчина не смог объяснить всплеск агрессии, но понесет наказание за рукоприкладство.

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При пожаре в Сочи погибла женщина. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.