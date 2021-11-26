Что произошло за ночь 26 ноября в Краснодарском крае: Охранник семейного отеля в Сочи придушил собаку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что произошло за ночь 26 ноября 2021 года. Охранник семейного отеля в Сочи придушил собаку. Расправа с животным произошла на глазах шокированных свидетелей.

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