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Общество26 ноября 2021 5:11

Что произошло за ночь 26 ноября в Краснодарском крае: Охранник семейного отеля в Сочи придушил собаку

Что произошло за ночь 26 ноября в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Что произошло за ночь 26 ноября в Краснодарском крае: Охранник семейного отеля в Сочи придушил собаку

Что произошло за ночь 26 ноября в Краснодарском крае: Охранник семейного отеля в Сочи придушил собаку

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что произошло за ночь 26 ноября 2021 года. Охранник семейного отеля в Сочи придушил собаку. Расправа с животным произошла на глазах шокированных свидетелей.

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