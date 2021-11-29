Что произошло за ночь 29 ноября в Краснодарском крае: Неизвестный мужчина сломал нос и ребра прохожему в Сочи

Что произошло за ночь 29 ноября 2021 года. Неизвестный мужчина сломал нос и ребра прохожему в Сочи. Проводится проверка.

Владельца кальянной в Краснодаре оштрафуют за нарушение антиковидных мер. Сотрудники работали без масок.

В Краснодаре после реконструкции открыли улицу Мира. Здесь рабочие закончили капитальный ремонт.

Гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев не признает вину в подкупе. Об этом сообщили в общественной комиссии.