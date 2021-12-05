Что произошло за ночь 5 декабря в Краснодарском крае: полицейского, ехавшего в машине с наркотиками, уволили

Что произошло за ночь 6 декабря в Краснодарском крае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 5 декабря.

Полицейский из Армавира «под кислотой» ехал в машине с наркотиками. После проведенной проверки сотрудник полиции уволен из органов. Он успел проработать в МВД всего два года.

Охрана в парке Галицкого вытолкала подростка и выкинула его самокат на проезжую часть. Краснодарскую семью не впустили на территорию из-за электротранспорта.

Знаменитая гробница, найденная под Анапой, могла исчезнуть с лица земли. Памятник был открыт в начале 20-го века, но судьба была к нему неблагосклонна.

В Краснодарском крае ищут подростка, убегавшего из дома в прошлом году. Тогда Александр Колодяжный пропал на пять суток.