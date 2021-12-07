Что произошло за ночь 7 декабря в Краснодарском крае: В Ейске сгорело заброшенное здание

В Ейске сгорело заброшенного здание Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что произошло за ночь 7 декабря 2021 года. В Ейске сгорело заброшенное здание. Площадь возгорания составила 75 кв.м.

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