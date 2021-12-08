Что произошло за ночь 8 декабря в Краснодарском крае: Груженный трубами прицеп потерял сцепление с фурой и смял несколько автомобилей в Сочи

Под тяжелыми трубами оказался автомобиль Фото: скриншот видео

Что произошло за ночь 8 декабря 2021 года. Прицеп, груженный трубами, потерял сцепление с фурой и смял несколько автомобилей в Сочи. Массовая авария произошла на Мамайском перевале.

Суд не стал наказывать жительницу Краснодара из-за почтового конверта. Предметом судебных споров стал конверт с репродукцией картины 15-го века.

Житель Тимашевского района будет осужден за умышленный поджог дома своей сожительницы. Из-за пожара, который устроил пьяный мужчина, сгорело и домовладение соседей.

В Анапе построят детский сад на 280 мест. Новый сад станет самым большим дошкольным учреждением в Анапском сельском округе.