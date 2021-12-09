Что произошло за ночь 9 декабря в Краснодарском крае: Четверо несовершеннолетних братьев разбили окна соседке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что произошло за ночь 9 декабря 2021 года. Четверо несовершеннолетних братьев разбили окна соседке на Кубани. Семьи детей компенсируют убытки.

В Краснодаре 27 тысяч человек остались без холодного водоснабжения. На коллекторе идут запланированные ремонтные работы.

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Прокуратура Краснодара даст оценку организациям, занимающимся безнадзорными животными. Поводом для прокурорской проверки стали участившиеся случаи нападения собачьих свор на людей.