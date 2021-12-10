Что произошло за ночь 10 декабря в Краснодарском крае: В Кропоткине сгорел одноэтажный жилой дом

Владельцы дома в пожаре не пострадали Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что произошло за ночь 10 декабря 2021 года. В Кропоткине сгорел одноэтажный жилой дом. Во время пожара никто не пострадал.

На ремонт дорог в Краснодарском крае заложили 38 млрд рублей. Средства дорожного фонда будут задействованы как при строительстве магистралей, так и для благоустройства районных улиц.

В Краснодарском крае продлены выплаты единовременного пособия усыновителям. Закон о поддержке усыновителей был принят в 2019 году сроком до 2022 года.

В 2022 году в Краснодарском крае откроют 17 новых школ. Учебные заведения построят в рамках госпрограмм по линии образования.