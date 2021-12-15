Что произошло за ночь 15 декабря в Краснодарском крае: Пожар у смотровой башни на горе Ахун в Сочи потушен

В Сочи потушили пожар на горе Ахун. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Что произошло за ночь 15 декабря 2021. Пожар у смотровой башни на горе Ахун в Сочи потушен. Практически полностью выгорели торговые ряды.

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