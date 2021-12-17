Что произошло за ночь 17 декабря в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 17 декабря в Краснодарском крае. На Кубани полицейский осужден за сбыт наркотиков. Таким образом экс-начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков хотел повысить рабочие показатели.

На Кубани семиклассник через соцсети распространял информацию о готовящемся в школе теракте. Предупреждение с грамматическими ошибками переполошило полицейских Гулькевичского района.

На Кубани на карантин закрыли одну школу. В общеобразовательном учреждении Северского района выявили несколько случаев заражения коронавирусом.

В Туапсе при загадочных обстоятельствах пропал 6-летний мальчик. Малыш самостоятельно вышел на улицу и больше его никто не видел. Позже мальчика нашли живым и здоровым.