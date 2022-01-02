Фото: администрации Сочи

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 2 января в Краснодарском крае. В Сочи Новый год отметили 83 тысячи туристов. Больше 22 тысяч гостей разместились в горном кластере.

В Сочи 1 января снова вспыхнула крыша заброшенного здания, загоревшегося в канун Нового года. О пострадавших пока не сообщается.

4 жителя Краснодара ранены во время запуска пиротехники. Всего в новогоднюю ночь в больницу поступило почти тысячу вызовов.

В Сириусе машина скорой помощи вылетела с дороги после аварии. В ДТП пострадали люди.