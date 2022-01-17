Что произошло за ночь 17 января в Краснодарском крае: Полицейский с собакой попали в ДТП на служебной машине в Геленджике

Авария произошла в Геленджике. Фото: скриншот видео @tipichkras
Что произошло за ночь 17 января 2021 года. Полицейский с собакой попали в ДТП на служебной машине в Геленджике. Водителя госпитализировали.
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