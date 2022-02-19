Что произошло за ночь 19 февраля в Краснодарском крае

Практически завершена разработка концепции северо-восточной части Краснодара Фото: пресс-служба краевой администрации

На Кубани ищут загадочно пропавшего несколько месяцев назад 17-летнего парня. Подросток ушел из дома в декабре, так и не вернувшись.

Сады на балконах и европейский шик: как будет выглядеть новый микрорайон Краснодара. Практически завершена разработка концепции северо-восточной части Краснодара.

Гаишники остановили пьяного водителя, кинув ему камень в лобовое стекло на Кубани. Погоня развернулась в станице Полтавской.

Пропавшую молодую пару нашли мертвыми в гараже на Кубани. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины.