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Общество19 февраля 2022 3:45

Что произошло за ночь 19 февраля в Краснодарском крае

Последние новости о том, что произошло за ночь 19 февраля на Кубани
Светлана ОВДЕЙ
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Практически завершена разработка концепции северо-восточной части Краснодара Фото: пресс-служба краевой администрации

Практически завершена разработка концепции северо-восточной части Краснодара Фото: пресс-служба краевой администрации

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