Движение по Крымскому мосту по-прежнему открыто

Крымский мост продолжает работу. Фото: instagram.com/krymsky_bridge

24 февраля началась специальная операция в Донбассе. В целях безопасности небо над Кубанью закрылось, также приостановлено судоходство в Азовском море. По данным Росморречфлота, ограничения не коснулись судов в Керченском проливе, между портами Крыма и Кубани они по-прежнему могут ходить. Кроме того, движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, выехать можно как из Краснодарского края, так и с полуострова.

- Крымский мост продолжает работу, - уточнили в пресс-службе Упрдор «Тамань». - Ограничение движения не планируется.

Напомним, "Комсомолка" сообщала, что на юге России закрыли 12 аэропортов. В РЖД пустили дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России.