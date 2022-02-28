Что произошло за ночь 28 февраля в Краснодарском крае

В мэрии Краснодара сообщили об изменениях в архитектуре города Фото: krd.ru

В мэрии Краснодара сообщили об изменениях в архитектуре города. Должность главного архитектора краевой столицы пока остается свободной. Как отметили в мэрии, задачи перед руководителем с учетом современных возможностей и мнения жителей ставят серьезные.

Новороссийский морской порт попал под санкции ЕС. Компанию запретили инвестировать из-за рубежа, а также производить операции с ценными бумагами.

24-летняя девушка погибла в ДТП на улице Тихорецкой в Краснодаре. Иномарка столкнулась с экскаватором. В результате аварии пострадала годовалая дочь погибшей – ребенок выжил благодаря детскому автокреслу.

В Сочи мужчина расстрелял соседа из аэрозольного пистолета. Позже он оказал сопротивление полиции – за неповиновение сотрудникам органов его задержали.