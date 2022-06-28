Мэр Сочи пообещал выплатить компенсацию пострадавшим от потопа

В Сочи мониторинговые группы завершили подворовой обход. Фото: администрация Сочи

В Сочи мониторинговые группы завершили подворовой обход пострадавших от потопа территорий в Лазаревском районе. По итогам, повреждены 102 дома в разной степени. В них проживают более 400 человек. Администрация оказывает пострадавшим всю необходимую помощь.

- Уже скоро начнутся первые выплаты горожанам, чье жилье пострадало, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Город привели в порядок после удара стихии оперативно.

К восстановлению Сочи после потопа были привлечены волонтеры и даже туристы. Стоит отметить, что мониторинговые группы будут продолжать обходить населенные пункты, патрулировать районы, где могут останавливаться туристы.

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