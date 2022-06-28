Пятый день спасатели ищут пропавших мужчину и троих детей в Черном море

Сегодня запланирован вылет вертолета Ка-32. Фото: пресс-служба МЧС

Стихия ударила по Сочи 24 июня 2022 года. Потоп в Лазаревском районе повредил множество домов и сооружений. А сильные потоки воды унесли две семьи из Ставропольского края в море. Спасатели продолжают поиски пропавших мужчины и троих детей в акватории Черного моря.

Как сообщили в МЧС, уже был обследован 731 квадратный километр воды, а за прошедшие сутки - 287. Спасатели ищут без вести пропавших при помощи вертолета Ка-32 в границах Туапсе - Сочи. А вчера поисковые группы обследовали акваторию Черного моря от села Магри до поселка Дагомыс. Всего проверили 165 квадратных километров.

- Водолазами обследовано морское дно Черного моря вблизи устья реки Чемитоквадже, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Пешими группами обследовано 114 км береговой линии от Туапсе до Дагомыса.

Сегодня запланирован вылет вертолета Ка-32 для продолжения поисково-спасательных работ. Без вести пропавших ищут 92 человека, привлечено 26 единиц техники, 9 плавсредств и одно воздушное судно.

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