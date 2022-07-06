Что произошло за ночь 6 июля в Краснодарском крае: Инспектора таможни Новороссийска поймали на взятке в 6 млн рублей

Инспектора таможни Новороссийска поймали на взятке в 6 млн рублей. Таможенник обещал контрабандисту решить проблемы с законом, однако сам стал фигурантом уголовного дела.

В парке Сергея Галицкого самокатчики разбили зеркальное кашпо под камелиями. Несмотря на запреты, езда на электротранспорте в парке "Краснодар" продолжается.

Хирурги Краснодара спасли жизнь новорожденному с пороком сердца из Херсона. Мальчику было всего 9 дней от роду, когда его прооперировали.

В Новороссийске сотрудники МЧС спасли собаку из ливневого коллектора. Животное не могло выбраться самостоятельно.