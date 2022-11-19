Нападения морского беспилотника ВСУ на нефтегавань не было.

Что произошло за ночь 19 ноября в Краснодарском крае. В Краснодаре нашли бесследно пропавшего 11-летнего мальчика. Домой он не возвращался больше двух дней.

В Новороссийске опровергли нападение морского беспилотника ВСУ на нефтегавань. Сообщение ранее опубликовали в социальных сетях.

Росрыболовство запретило ловить барабулю в Сочи размером меньше 8,5 сантиметра. Это необходимо для того, чтобы сохранить улов на 2023 год.

Для участия в специальной военной операции на Донбасс направились более 100 казаков. Бойцов проводили торжественной церемонией.