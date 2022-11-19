Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 ноября 2022 4:00

Что произошло за ночь 19 ноября в Краснодарском крае

Нападение морского беспилотника ВСУ на нефтегавань в Новороссийске назвали фейком
Оксана КАДОЧНИКОВА
Нападения морского беспилотника ВСУ на нефтегавань не было.

Нападения морского беспилотника ВСУ на нефтегавань не было.

Что произошло за ночь 19 ноября в Краснодарском крае. В Краснодаре нашли бесследно пропавшего 11-летнего мальчика. Домой он не возвращался больше двух дней.

В Новороссийске опровергли нападение морского беспилотника ВСУ на нефтегавань. Сообщение ранее опубликовали в социальных сетях.

Росрыболовство запретило ловить барабулю в Сочи размером меньше 8,5 сантиметра. Это необходимо для того, чтобы сохранить улов на 2023 год.

Для участия в специальной военной операции на Донбасс направились более 100 казаков. Бойцов проводили торжественной церемонией.