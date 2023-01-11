Что произошло за ночь 11 января в Краснодарском крае

В Сочи устранили крупный прорыв на магистральном водоводе. Вода появится в домах до конца 11 января.

Краснодар вошел в пятерку городов с самой большой площадью квартир в новостройках. Эксперты проанализировали продажу жилья в регионах.

Многодетная мать выбила земельный участок на Кубани через суд. Администрация несколько месяцев отказывала семье в предоставлении земли.

В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по улице Зиповской из-за ремонта. Работы проведут на участке от Байбакова до Московской.