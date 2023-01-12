Что произошло за ночь 12 января в Краснодарском крае

На Кубани в ДТП с КамАЗом погиб один человек, еще шестеро пострадали. Машины столкнулись рядом с Армавиром.

СК организовал проверку после жалоб на неотапливаемый корпус школы в Краснодаре. Учреждение находится в станице Старокорсунской.

Четверым работникам оборонного завода на Кубани вынесли приговор за попытку продать за границу ворованные детали техники. Только один из подсудимых признал вину.

Сжег сотни личных дел, чтобы согреться. На Кубани поймали мужчину, устроившего пожар в здании УФСИН. На Кубани задержали подозреваемого в поджоге архива УФСИН.