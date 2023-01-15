Что произошло за ночь 15 января в Краснодарском крае

Ребенку помогли спасатели.

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает публиковать последние новости в Краснодарском крае. О самом главном, что произошло 15 января, - в нашей подборке.

В Краснодаре спасли провалившуюся под лед 12-летнюю школьницу. Она вышла на водоем, но, пройдя несколько метров, рухнула.

На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне дорожной части. Финальные работы стартуют после установки всех четырех конструкций.

Александр Бастрыкин запросил доклад расследования дела о гибели 2-летнего ребенка от удара током на Кубани. Трагедия произошла в июне 2022 года.

В Краснодаре обновят дорогу на улице Деповской. Рабочие отремонтируют участок от улицы КИМ до улицы им. Димитрова.