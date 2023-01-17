Что произошло за ночь 17 января в Краснодарском крае

В Краснодаре планируется масштабная модернизация ливневой системы. В кубанской столице обследуют и прочистят не менее 150 км сетей.

Проезд в муниципальном общественном транспорте Краснодара не вырастет до лета. Власти пообещали сдерживать рост цен до 8 июня.

В Успенском районе полицейские остановили грузовик с 18 тоннами поддельного вина. Стражи порядка хотели проверить документы водителя, но в итоге обнаружили контрафактный товар.

Врачи Новороссийска каждую субботу устраивают прогулки со своими пациентами. Во время экскурсии медики учат горожан скандинавской ходьбе и дают советы по адаптивной гимнастике.