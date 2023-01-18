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НовостиОбщество18 января 2023 5:24

Что произошло за ночь 18 января в Краснодарском крае

Прокуратура Сочи выявила факт хищения 144 млн рублей во время ремонта дороги
Алексей ГУК

Прокуратура Сочи выявила факт хищения 144 млн рублей во время ремонта дороги. Проверка стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Ремонт кинотеатра «Болгария» в Краснодаре обойдет в 130 млн рублей. Здесь разместится молодежный центр с киноконцертным залом, коворкинг-зоной и студией звукозаписи.

Сельские поселения будут развивать на Кубани в 2023 году. В населенных пунктах реализуют 96 проектов.

Мэрии Краснодара не вернут 395 млн рублей субсидий на долгострои. Деньги были выделены на завершение строительства ЖК «Валентина» и «Южный».