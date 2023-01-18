Что произошло за ночь 18 января в Краснодарском крае

Прокуратура Сочи выявила факт хищения 144 млн рублей во время ремонта дороги. Проверка стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Ремонт кинотеатра «Болгария» в Краснодаре обойдет в 130 млн рублей. Здесь разместится молодежный центр с киноконцертным залом, коворкинг-зоной и студией звукозаписи.

Сельские поселения будут развивать на Кубани в 2023 году. В населенных пунктах реализуют 96 проектов.

Мэрии Краснодара не вернут 395 млн рублей субсидий на долгострои. Деньги были выделены на завершение строительства ЖК «Валентина» и «Южный».