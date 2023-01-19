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НовостиОбщество19 января 2023 5:23

Что произошло за ночь 19 января в Краснодарском крае

Мэр Краснодара окунулся в крещенскую купель перед работой
Алексей ГУК

Мэр Краснодара окунулся в крещенскую купель перед работой. Евгений Наумов опубликовал видео с омовений.

В Сочи оштрафовали водителя автобуса за общение по телефону во время движения. На поведение мужчины пожаловались пассажиры.

В Краснодаре создали первый в России велосипед для людей с ДЦП. В его изобретении участвовали родители детей-инвалидов.

На Кубани возобновлены выезды в районы для мониторинга качества работы с семьями участников СВО. Вице-губернатор Игорь Чагаев встретился с семьями мобилизованных в Славянском районе.