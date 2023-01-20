Что произошло за ночь 20 января в Краснодарском крае

В Сочи ночью полыхали квартиры мансардного этажа в многоэтажке. На Кубани во время пожара в многоэтажке эвакуировали 140 человек.

В Краснодаре будут судить таксиста за езду по встречной полосе. Водителю грозит штраф или отстранение от вождения авто на полгода.

В Краснодаре пьяный дебошир оказал сопротивление полицейским. Мужчина вел себя агрессивно и стучал по припаркованным автомобилям.

На Кубани троих подростков обвинили в сексуальном насилии над ровесниками. За 9 месяцев прошлого года 15 несовершеннолетних пострадали от преступных посягательств со стороны членов семей и других близких, в том числе 8 – от рук родителей.