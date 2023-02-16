Что произошло за ночь 16 февраля в Краснодарском крае

В Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света из-за аварии. На месте работает аварийная бригада.

В Краснодаре за ночь для обработки дорог от гололеда использовали почти 500 тонн песко-соляной смеси. На улицах продолжает работать спецтехника.

На Кубани будут помогать семьям спасателей, погибших при исполнении. Введение краевых мер поддержки одобрили кубанские парламентарии.

На Кубани на восстановление прав дольщиков за четыре года направили более 5,2 миллиарда рублей. Бюджетные расходы на решение этой проблемы увеличились на 940 миллионов рублей.