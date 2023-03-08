Что произошло за ночь 8 марта в Краснодарском крае

Мэрии Краснодара не удалось расторгнуть в суде «троллейбусной» сделки на 140 млн рублей. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказался удовлетворить кассацию администрации.

Пьяному гонщику после погони на Кубани полицейские выписали 11 штрафов. Водитель создавал на дороге аварийные ситуации.

Краснодар за год на платных парковках заработал 112 млн рублей. Выручка увеличилась почти в три раза.

В Сочи мужчина хотел передать певцу цветы, но упал в оркестровую яму и умер от травм. Возбуждено уголовное дело.