Что произошло за ночь 11 марта в Краснодарском крае

Последние новости за сутки Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Врач рассказал об уникальном способе восстановления конечностей после ранений. Краснодарский хирург проводит в зоне СВО уникальные операции, которые воссоздают части рук и ног после ранений.

В районе Новороссийска археологи обнаружили неизвестное ранее науке древнее озеро. Ученые считают, что озеро образовалось в результате землетрясения.

В Адыгее ввели запрет на использование беспилотников. Под исключение попадают беспилотники органов госвласти региона и подведомственных им учреждений.

Врач из Краснодара после Турции отправился помогать пострадавшим в Сирию. Госпиталь с российскими медиками работает круглосуточно.