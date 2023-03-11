Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 5:19

Что произошло за ночь 11 марта в Краснодарском крае

Рассказываем, что произошло за сутки
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Последние новости за сутки

Последние новости за сутки

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Врач рассказал об уникальном способе восстановления конечностей после ранений. Краснодарский хирург проводит в зоне СВО уникальные операции, которые воссоздают части рук и ног после ранений.

В районе Новороссийска археологи обнаружили неизвестное ранее науке древнее озеро. Ученые считают, что озеро образовалось в результате землетрясения.

В Адыгее ввели запрет на использование беспилотников. Под исключение попадают беспилотники органов госвласти региона и подведомственных им учреждений.

Врач из Краснодара после Турции отправился помогать пострадавшим в Сирию. Госпиталь с российскими медиками работает круглосуточно.