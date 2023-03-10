Врач из Краснодара после Турции отправился помогать пострадавшим в Сирию

Фото: из личного архива врача

Врачи из России помогают пострадавшим после землетрясения в Сирии. Накануне в Алеппо госпиталь развернула группа из Федерального центра медицины катастроф. В бригаду вошел и доктор из Краснодара Алексей Завальский.

- Собрана очередная крутая команда докторов, тяжелыми путями, но добрались до Сирии, города Алеппо. Поручение Минздрава и Минобороны России оказывать помощь населению, пострадавшему от землетрясения. Несмотря на то, что с момента ЧС прошел месяц, бедный слой населения доступа к медицине не имеет, плюс ко всему, истощенная войнами страна просто не успевает прийти в нормальную жизнь. Развернут госпиталь, работы много. В другом конце города работают белорусские коллеги, - написал Алексей в соцсетях.

Фото: из личного архива врача

Врач поделился, что для него эта поездка - очередной опыт и внутренний рост.

Напомним, Завальский в феврале до поездки в Сирию в составе медицинской бригады несколько дней оказывал помощь пострадавшим в Турции. Там спасатели вытащили из-под завалов живым мужчину спустя 160 часов после трагедии. Свидетелем стал Алексей. Он рассказал подробности спасательной операции: как нашли пострадавшего, и что семь дней выживший лежал под плитами рядом с телом мертвой супруги.

Фото: из личного архива врача

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Алексей Завальский пишет картины и продает их, а вырученные деньги перечисляет тяжело больным детям.

В пандемию коронавируса доктор вместо отпуска провел время в Москве, он помогал коллегам в самый пик распространения вируса, когда поступающих в больницу больных каждый день переваливало за тысячу.

Завальский два года назад стал лауреатом премии «Настоящие люди» от радио «Комсомольская правда».