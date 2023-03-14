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НовостиОбщество14 марта 2023 5:13

Что произошло за ночь 14 марта в Краснодарском крае

Рассказываем о последних актуальных новостях
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК

В Горячем Ключе разгорелся скандал. 7 марта из городской школы № 1 в наручниках вывели директора - 62-летнюю Ларису Неверову. Женщину заподозрили во взяточничестве.

Под Анапой ученые нашли озеро, которому больше двух тысяч лет. Его площадь составляет не меньше гектара.

В Сочи бывший начальник городского линейного УМВД России на транспорте признан виновным в превышении полномочий. Олег Молчанов регулярно и на безвозмездной основе столовался в ресторане «Бригантина».

В Краснодаре жители многоквартирника борются с поджигательницей квитанций за коммуналку. Она подошла к почтовым ящикам и подожгла все бумаги, которые там находились.