Что произошло за ночь 15 марта в Краснодарском крае

Мужчина и женщина напали на 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре. Его разыскивает полиция.

Прогулку трехлетнего ребенка без родителей остановили бдительные жители Анапы. Полиция оштрафовала родителей трехлетнего ребенка, бродившего без присмотра в Анапе.

У блогера-сыроеда Максима Лютого месячный ребенок умер от истощения. В Сочи у родителей веганов-сыроедов от голода умер новорожденный ребенок.

Выставлен на торги старейший «Пашковский хлебозавод» Краснодара. За предприятие просят 72 млн рублей.