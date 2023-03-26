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НовостиОбщество26 марта 2023 5:12

Что произошло за ночь 26 марта в Краснодарском крае

Анастасия Демурчян из Анапы стала чемпионом мира по боксу
Евгения ХАЛИКОВА
Анастасия Демурчян. Фото: t.me/RussianBoxers

Анастасия Демурчян. Фото: t.me/RussianBoxers

Анастасия Демурчян из Анапы стала чемпионом мира по боксу. Девушка обошла соперницу Фрэнсис Скотт Кайе (подробнее)

В Новороссийске спасли работников офиса от возбужденного кота. Животное парализовало работу целого отдела (подробнее)

В Краснодаре разыскивают пропавшего без вести 17-летнего подростка. Александр Каро Мутафян ушел из дома 22 марта (подробнее)

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани. Обстоятельства аварии устанавливаются (подробнее)