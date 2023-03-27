Что произошло за ночь 27 марта в Краснодарском крае

ото: пресс-службы Госавтоинспекции по Краснодарскому краю

На Кубани полицейские задержали находящийся в розыске грузовик с тонной алкоголя. Водитель предъявил на автомобиль и груз подложные документы.

Очередной самострой выявили в Лазаревском районе Сочи. Суд готовит исковое заявление о сносе незаконной постройки.

Сочи и Краснодар заняли третье место в рейтинге самых комфортных городов для жизни. Первое место заняла Москва.

В Краснодаре с начала года прочистили 1,6 тыс. дождевых колодцев. Коммунальные службы выкачали около 100 кубометров ила и откачали почти одну тысячу кубометров воды.