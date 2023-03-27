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НовостиОбщество27 марта 2023 5:59

Что произошло за ночь 27 марта в Краснодарском крае

На Кубани полицейские задержали находящийся в розыске грузовик с тонной алкоголя
Алексей ГУК
ото: пресс-службы Госавтоинспекции по Краснодарскому краю

ото: пресс-службы Госавтоинспекции по Краснодарскому краю

На Кубани полицейские задержали находящийся в розыске грузовик с тонной алкоголя. Водитель предъявил на автомобиль и груз подложные документы.

Очередной самострой выявили в Лазаревском районе Сочи. Суд готовит исковое заявление о сносе незаконной постройки.

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