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НовостиОбщество22 апреля 2023 5:28

Что произошло за ночь 22 апреля в Краснодарском крае

Убийцы пятилетнего сына планируют обжаловать приговор в Краснодаре
Оксана КАДОЧНИКОВА
В Краснодаре убийцы пятилетнего сына планируют обжаловать приговор

В Краснодаре убийцы пятилетнего сына планируют обжаловать приговор

Родители - убийцы пятилетнего мальчика в Краснодаре будут обжаловать приговор. Об этом они заявили после суда.

В Краснодаре квартира вдовы ветерана Великой Отечественной войны пострадала при пожаре. 92-летняя Нина Окопная осталась без мебели и техники.

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