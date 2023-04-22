Что произошло за ночь 22 апреля в Краснодарском крае

В Краснодаре убийцы пятилетнего сына планируют обжаловать приговор

Родители - убийцы пятилетнего мальчика в Краснодаре будут обжаловать приговор. Об этом они заявили после суда.

В Краснодаре квартира вдовы ветерана Великой Отечественной войны пострадала при пожаре. 92-летняя Нина Окопная осталась без мебели и техники.

У живущих в «Дендрарии» Сочи пары черных лебедей появились птенцы. Несколько дней пятеро птенцов провели в гнезде, затем родители впервые вывели их на воду.

Краснодар возглавил антирейтинг городов с наибольшей долей нераспроданного нового жилья. Не нашли хозяев 83% квартир и апартаментов в новостройках.