Родители - убийцы пятилетнего мальчика в Краснодаре будут обжаловать приговор

Сергей и Алена не согласны с судом. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодарском краевом суде состоялось последнее заседание по делу об убийстве пятилетнего мальчика Андрюши (имя изменено. - Авт.) собственными родителями. 21 апреля озвучили приговор. Супругов признали виновными по статьям «Убийство», «Истязание» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а матери добавили еще «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отчиму Сергею Бугоркову дали 22 года строгого режима, а его жене Алене - 18 лет. Приговор в законную силу не вступил.

После оглашения срока Сергей Бугорков тяжело вздохнул, а Алена продолжила улыбаться. Судья озвучил, что обвиняемые могут в течение 10 суток подать апелляционную жалобу.

- Ваша честь, у меня есть вопрос! Можно ли будет ознакомиться с протоколом? - сразу начал интересоваться Бугорков и думать об обжаловании.

- Если вы запросите, то ознакомиться можно будет, - ответил судья.

После удаления судьи Сергей сразу же подошел к своей улыбающейся супруге Алене и начал рассказывать план действий.

- Я буду подавать обжалование. Я не согласен, - заявил Бугорков.

- Да успокойся ты. Все нормально будет, - поддержала своего мужа Алена.

Родители-убийцы полностью не согласны с решением суда. Они считают, что наказание им дали слишком суровое. По их мнению, 22 года и 18 лет много за убийство пятилетнего ребенка.

Напомним, что во время заседаний Алена отказывалась от дачи показаний и признавала свою вину в жестоком убийстве собственного пятилетнего сына. А вот Сергей Бугорков сразу же начал идти в отказ. Он заявлял, что виновен лишь в том, что не встал на защиту ребенка и не оградил его от своей супруги.

Адвокат Бугоркова настаивала на том, что его действия следует квалифицировать как оставление в опасности. Ведь по словам Сергея, его жена была неуравновешенной из-за гормонального сбоя.

- Однако суд критически отнесся к данной версии и расценил попытку Бугоркова во всем обвинить жену как желание получить наказание по менее тяжкой статье, - заключили в пресс-службе судов Краснодарского края.

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