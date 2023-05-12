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НовостиОбщество12 мая 2023 5:28

Что произошло за ночь 12 мая в Краснодарском крае

Начальник Службы спасения Сочи ездил на служебной машине по личным делам
Алексей ГУК

Начальник Службы спасения Сочи ездил на служебной машине по личным делам. Прокуратура оштрафовала руководителя за самоуправство.

На Кубани 21-летнего юношу поймали при попытке сделать 31 закладку с наркотиками. При задержании полицейские обнаружили у молодого человека 25 граммов синтетической соли.

Житель Краснодара привез избитого друга на пустырь, зарезал его и скрылся. Следователям удалось выйти на подозреваемого в убийстве всего за сутки.

В Сочи нашли сбежавших из Дендрария двух самочек павлина. Беглянок вернули в Дендрарий и усилили охрану.