Что произошло за ночь 12 мая в Краснодарском крае

Начальник Службы спасения Сочи ездил на служебной машине по личным делам. Прокуратура оштрафовала руководителя за самоуправство.

На Кубани 21-летнего юношу поймали при попытке сделать 31 закладку с наркотиками. При задержании полицейские обнаружили у молодого человека 25 граммов синтетической соли.

Житель Краснодара привез избитого друга на пустырь, зарезал его и скрылся. Следователям удалось выйти на подозреваемого в убийстве всего за сутки.

В Сочи нашли сбежавших из Дендрария двух самочек павлина. Беглянок вернули в Дендрарий и усилили охрану.