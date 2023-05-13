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НовостиОбщество13 мая 2023 5:17

Что произошло за ночь 13 мая в Краснодарском крае

На Кубани предъявили обвинение мужчинам, убившим аниматоров
Оксана КАДОЧНИКОВА
Подозреваемые Арам Татосян, Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников.

Подозреваемые Арам Татосян, Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников.

«Ласточка» совершила тестовый проезд по маршруту «Сочи – Гагра». Открытие направления стало возможно благодаря договоренностям между РЖД и АЖД.

На Кубани предъявили обвинения трем мужчинам, которые жестоко убили двух аниматоров Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко. В настоящее время фигуранты дела содержатся под стражей.

Прокуратура Кубани выявила многочисленные нарушения закона при реализации нацпроектов. Устранение нарушений находится под контролем главы надзорного ведомства.

Убийца, закопавший соседа вниз головой в Сочи, до сих пор не выплатил компенсацию семье своей жертвы. Осужденный должен выплатить родственникам 479 тысяч рублей.