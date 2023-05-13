Что произошло за ночь 13 мая в Краснодарском крае

Подозреваемые Арам Татосян, Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников.
«Ласточка» совершила тестовый проезд по маршруту «Сочи – Гагра». Открытие направления стало возможно благодаря договоренностям между РЖД и АЖД.
На Кубани предъявили обвинения трем мужчинам, которые жестоко убили двух аниматоров Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко. В настоящее время фигуранты дела содержатся под стражей.
Прокуратура Кубани выявила многочисленные нарушения закона при реализации нацпроектов. Устранение нарушений находится под контролем главы надзорного ведомства.
Убийца, закопавший соседа вниз головой в Сочи, до сих пор не выплатил компенсацию семье своей жертвы. Осужденный должен выплатить родственникам 479 тысяч рублей.