Что произошло за ночь 15 мая в Краснодарском крае

Второе землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Туапсинском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Боксер из Краснодара Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира. Чемпионат мира по боксу среди мужчин в этом году прошел в Ташкенте.

На Кубани в аварии пострадали четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девушки. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.

Насосная станция в многоквартирном доме Краснодара будет отремонтирована. Жители многоэтажки пожаловались на неисправную канализацию.