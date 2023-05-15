Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 5:17

Что произошло за ночь 15 мая в Краснодарском крае

Второе землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Туапсинском районе
Алексей ГУК

Второе землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Туапсинском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Боксер из Краснодара Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира. Чемпионат мира по боксу среди мужчин в этом году прошел в Ташкенте.

На Кубани в аварии пострадали четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девушки. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.

Насосная станция в многоквартирном доме Краснодара будет отремонтирована. Жители многоэтажки пожаловались на неисправную канализацию.