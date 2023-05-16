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НовостиОбщество16 мая 2023 5:34

Что произошло за ночь 16 мая в Краснодарском крае

Прокуратура Кубани проводит проверку после столкновения легковушки со спортсменами-велосипедистами
Алексей ГУК

Прокуратура Кубани проводит проверку после столкновения легковушки со спортсменами-велосипедистами. Авария с несовершеннолетними велоспортсменами произошла в Анапе.

В Краснодаре на Северных мостах произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В ДТП никто не пострадал.

В Краснодаре оштрафовали водителя за перевозку пассажира на автомобильной крыше. На водителя составили административный протокол.

На Кубани будут судить внучку, забившую свою бабушку до смерти. Семейная трагедия произошла в Каневском районе.