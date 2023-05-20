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НовостиОбщество20 мая 2023 5:12

Что произошло за ночь 20 мая в Краснодарском крае

На Кубани задержали диверсанта за попытку поджога железнодорожных путей
Оксана КАДОЧНИКОВА
19-летний молодой человек может провести за решеткой 20 лет.

19-летний молодой человек может провести за решеткой 20 лет.

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Сочи. Подземные толчки не оказали влияния на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В караоке-клубе Краснодара разгорелся скандал после песни ненавидящего Россию Андрея Данилко. Его хит, который он исполняет в образе Верки Сердючки, включили в баре.

В Сочи оштрафовали водителя, прокатившего друзей на крыше автомобиля. Молодого мужчину приговорили к 80 часам исправительных работ.

Житель Кубани может провести 20 лет за решеткой за диверсию на железной дороге. Молодого человека задержали по подозрению в поджоге релейного шкафа на ж/д путях.