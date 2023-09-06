Что произошло в ночь на 6 сентября в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 6 сентября

Следователи завели уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Краснодара, которая подозревается в убийстве 2-летней дочери.

По данным следствия, женщина вместе дочерью находились дома на Тепличной улице. Предположительно, мать удерживала ребенка в ванне до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни. После этого женщина сама сообщила о смерти девочки в полицию.

Следователям предстоит изучить условия жизни и воспитания малышки в семье.

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