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НовостиОбщество6 сентября 2023 4:50

Что произошло в ночь на 6 сентября в Краснодарском крае

Жительница Краснодара утопила в ванной 2-летнюю дочь
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Подборка новостей на утро 6 сентября

Подборка новостей на утро 6 сентября

Следователи завели уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Краснодара, которая подозревается в убийстве 2-летней дочери.

По данным следствия, женщина вместе дочерью находились дома на Тепличной улице. Предположительно, мать удерживала ребенка в ванне до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни. После этого женщина сама сообщила о смерти девочки в полицию.

Следователям предстоит изучить условия жизни и воспитания малышки в семье.

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