Что произошло в ночь на 10 сентября в Краснодарском крае

Александр Мальцев погиб.
Матери мобилизованного с позывным «Кубань», в одиночку захватившему окоп ВСУ, вручили «Золотую звезду» Героя.
Глава минздрава Кубани сообщил о взломе своей страницы в соцсети.Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов якобы рассылал сообщения врачам.
Воронка смерти. Пляжи Сочи спустили флаги из-за угрозы смерчей. Штормовое предупреждение по смерчам в Черном море объявили в Сочи.
В Краснодарском крае зафиксировали явку на выборы 9 сентября. На Кубани самую высокую явку на выборы показывает Тихорецкий район