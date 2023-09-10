Что произошло в ночь на 10 сентября в Краснодарском крае

Александр Мальцев погиб.

Матери мобилизованного с позывным «Кубань», в одиночку захватившему окоп ВСУ, вручили «Золотую звезду» Героя.

Глава минздрава Кубани сообщил о взломе своей страницы в соцсети.Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов якобы рассылал сообщения врачам.

Воронка смерти. Пляжи Сочи спустили флаги из-за угрозы смерчей. Штормовое предупреждение по смерчам в Черном море объявили в Сочи.

В Краснодарском крае зафиксировали явку на выборы 9 сентября. На Кубани самую высокую явку на выборы показывает Тихорецкий район