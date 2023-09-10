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НовостиОбщество10 сентября 2023 5:22

Что произошло в ночь на 10 сентября в Краснодарском крае

Матери мобилизованного с позывным «Кубань», в одиночку захватившему окоп ВСУ, вручили «Золотую звезду» Героя.
Евгения ХАЛИКОВА
Александр Мальцев погиб.

Александр Мальцев погиб.

Матери мобилизованного с позывным «Кубань», в одиночку захватившему окоп ВСУ, вручили «Золотую звезду» Героя.

Глава минздрава Кубани сообщил о взломе своей страницы в соцсети.Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов якобы рассылал сообщения врачам.

Воронка смерти. Пляжи Сочи спустили флаги из-за угрозы смерчей. Штормовое предупреждение по смерчам в Черном море объявили в Сочи.

В Краснодарском крае зафиксировали явку на выборы 9 сентября. На Кубани самую высокую явку на выборы показывает Тихорецкий район