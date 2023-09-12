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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:26

Что произошло за ночь 12 сентября в Краснодарском крае

В Анапе задержан пугавший детей таксист-эксгибиционист
Алексей ГУК
Что произошло за ночь 12 сентября в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 12 сентября в Краснодарском крае

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе задержан пугавший детей таксист-эксгибиционист. Полицейские задержали мужчину, совершившего развратные действия в общественном месте.

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