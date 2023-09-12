Что произошло за ночь 12 сентября в Краснодарском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе задержан пугавший детей таксист-эксгибиционист. Полицейские задержали мужчину, совершившего развратные действия в общественном месте.

В Краснодаре 12 улиц остались без света из-за аварии. Энергоавария произошла в Прикубанском округе Краснодара.

В Горячем Ключе ищут извращенца, гулявшего голым возле детской площадки. Полиция устанавливает личность мужчины.

За лето инспекторы нацпарка Сочи задержали семь браконьеров. За три месяца на территории нацпарка Сочи было найдено и уничтожено 46 охотничьих балаганов и свыше 50 сидолок.