Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Сообщение о том, что путепровод перекрыт поступило в 11:40 7 мая.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призвали не поддаваться панике, сохранять спокойствие и внимательно слушать указания сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в 12:00.

Напомним, что в Краснодарском крае действует режим беспилотной опасности. Угрозу атаки БПЛА объявили в Сочи, Новороссийске, Анапе, Туапсе и Геленджике.

