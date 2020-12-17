«Детектор правды» прошел директор Фонда развития Кубани Илья Шакалов

Илья Шакалов

Илья Шакалов – личность на Кубани достаточно одиозная. Он возглавлял пресс-службу УВД Краснодара, потом трудился в службе судебных приставов, координировал работу штаба ЛДПР. Последнее время он возглавляет Фонд развития Краснодарского края и трудится в депутатском корпусе Калининского района.

Шакалов стал гостем «КП»-Кубань» и прошел испытание нашим «Детектором правды». Он рассказал, легко ли попасть в депутаты, какой бы закон принял, если бы попал в Госдуму.

Также рассказал о своей семье, о том, где на Кубани самые лучшие вечеринки и многом другом.

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