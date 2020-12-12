На Кубани простятся с убитыми Викторией Макаровой и ее братом

Виктория с 9-летним братом.

Расследование громкого уголовного дела по факту зверского двойного убийства на Кубани продолжается. Сам преступник еще не найден - он подался в бега. Есть версия, что он мог свести счеты с жизнью, но тело его не найдено, а значит, подтверждения его смерти нет. Потому поиски продолжаются причем не только на суше, но и в море.

Тем временем, семья убитых готовится проститься с Викторией Макаровой и братом Дмитрием. Как удалось узнать «КП» - Кубань», средства на похороны собирали все люди, оставшиеся неравнодушными к горю матери.

- Прощание с Викой и Димой состоится завтра, 13 декабря, в их родной станице Новоалексеевской на Набережной, 178, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» знакомые семьи. - Начало - в 11:30.

Напомним, некоторые эксперты считают, что у Акшина могла быть скрытая шизофрения. По словам психиатра, есть большие сомнения в его психическом здоровье, но это еще не говорит о том, что мужчину могут признать невменяемым. В данном случае, он мог отдавать отчет своим действиям, а потому принудительного лечения он может избежать.

По словам родных, о каких-то конфликтах между молодыми людьми родственники не знали, как и о том, была ли агрессия со стороны Акшина раньше.

- Они вместе около трех лет, - говорит троюродная сестра девушки Елена. - Познакомились в соцсетях они вроде, начали общаться, позже встречаться. Настроены вроде серьезно были. В прошлом году он сделал ей предложение. Свадьбу планировали на сентябрь 2020 года, но что-то сорвалось...

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