Большой Утриш продолжает гореть: МЧС опубликовало кадры лестных пожаров под Анапой

Пожар на Большом Утрише тушат пять воздушных судов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Черные клубы дыма застилают небо над черноморскими курортами. Третий день здесь горят леса. Из пяти пожаров на сегодняшний день спасателям удалось справиться только с двумя. Огонь продолжают тушить в горах Новороссийска, Анапы и Геленджика.

Наиболее сложная ситуация остается в Анапе. Здесь пожар затронул более 130 гектаров, половина из которых территория заповедника. Вчера активно горели 3 гектара леса, сегодня продолжают полыхать 2 гектара. Спасатели тушат огонь с земли, воды и воздуха. Но пока гасят одну территорию, пламя, раздуваемое ветром, успевает моментально захватить еще сотни квадратных метров.

- Пожар движется в сторону горы Кобыла и горы Медведь, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Между двух населенных пунктов Большой и Малый Утриш возгорание тушат более семисот человек.

- На тушении лесных пожаров в Анапе задействовано 501 человек и 66 единиц техники от РСЧС т 210 человек и 35 единиц техники от МЧС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На леса сбрасывают сотни тонн воды с воздуха. Сейчас над Анапой работают пять воздушных судов: самолет ИЛ-76, самолет-амфибия Бе200-ЧС, два вертолета МИ-8 и вертолет Ка-32.

- Утром 26 августа совершено 59 сбросов воды с вертолетами, шесть сбросов самолетом Бе 200 и один сброс самолетом ИЛ-76. Общий объем сброшенной воды – 409 тонн, - добавили в ведомстве.

ПО ТЕМЕ

В Большом Утрише наживаются на эвакуации туристов с места пожара

По данным мэрии, в настоящее время эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, также специально организованными автобусами отправлены в близлежащие населенные пункты (подробнее)

Пожар на Утрише: Огонь уничтожил более 100 гектаров леса, половина – территория заповедника

По последним данным, огнем затронуто 57 гектаров территории заповедника и 50 гектаров лесного фонда (читайте далее)

«Хуже наводнения»: В пожарах на Черноморском побережье гибнут сотни видов животных

Специалисты рассказали, что от пожаров на побережье очень сильно страдает экосистема: гибнут сотни живых существ, уничтожается почва (читайте далее)

В Анапе из-за пожара перекрыли въезд в сторону Большого Утриша

Сейчас там дежурят полицейские, пускают только спецтехнику. Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием (читайте далее)

Утриш спасали туристы: именно они одними из первых кинулись тушить пылающий лес

Так, на официальной странице сообщества любителей неформального отдыха на Утрише «Славься Утриш» путешественники из разных регионов России рассказывают, как все было на самом деле (читайте далее)